Jackson Hole im Blick: DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TSMC eröffnet Werk in Dresden -- SFC Energy wächst weiter - Engpässe bremsen -- Nordex erhält neue Aufträge

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich Anleger am Dienstag vorerst nur leicht aus ihrer Deckung wagen. Der DAX tendiert kurz vor Handelseröffnung 0,3 Prozent höher auf 18.474,67 Punkten.

Der TecDAX wird daneben ebenfalls leicht in Grün erwartet. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag gemeinsam mit den US-Börsen letztlich nach seiner zweiwöchigen Erholungsrally entgegen der Expertenerwartungen weiter leicht zulegen konnte, dürfte es am Dienstag vorerst nur wenig Bewegung geben am deutschen Aktienmarkt. Das Niveau von Ende Juli, als der DAX bei rund 18.508 Punkten stand, ist mittlerweile fast wieder erreicht. "Die ermutigenden Inflations- und Verbraucherausgabendaten der letzten Woche verstärkten die Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, was die Märkte beruhigte", schrieb am Morgen die Commerzbank. Die Aufmerksamkeit am Markt richtet sich nun weiter auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, von dem Ende der Woche mögliche Signale für die Geldpolitik erwartet werden. Die Zeichen stehen in den Vereinigten Staaten recht deutlich auf Leitzinssenkung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Märkte dürften sich im Dienstagsgeschäft verhalten positiv präsentieren. Der EURO STOXX 50 legt vorbörslich leicht zu. Starke Vorgaben aus den USA dürften am Dienstag auch in Europa stützen. Getrieben werden die Kurse weiter von Hoffnungen auf Zinssignale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gegen Ende der Woche. Am Freitag wird dort US-Notenbankchef Jerome Powell reden. Vom ihm werden klare Signale bezüglich des weiteren Zinsvorgehens erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen begannen die Handelswoche mit merklichen Aufschlägen. Der Dow Jones notierte zum Sitzungsstart minimal höher und baute die Gewinne dann etwas aus. Bei 40.896,53 Zählern (plus 0,58 Prozent) schloss der US-Traditionsindex.

Der NASDAQ Composite ging ebenfalls nur moderat im Plus in die Sitzung, kletterte dann aber besonders in der letzten Handelsstunde noch deutlich aufwärts. Mit einem Aufschlag von 1,39 Prozent (Schlusskurs: 17.876,77 Einheiten) schloss der technologielastige Index letztlich. Die US-Börsen präsentierten sich mit einem freundlichen Start in eine Handelswoche, die von wichtigen Ereignissen geprägt ist. Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer Juli-Sitzung veröffentlichen. Nachdem die Fed im vergangenen Monat die Zinsen unverändert gelassen hatte, wächst am Markt die Überzeugung, dass die Notenbanker im September erstmals wieder die Zinsen senken könnten.

Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole (Wyoming) die jährliche Notenbankerkonferenz, die bis Samstag andauert und bei der Fed-Chef Jerome Powell am Freitag eine Rede halten wird. Es wird erwartet, dass Powell in seiner Rede eine Zinssenkung bei der nächsten Fed-Sitzung am 17. und 18. September vorbereiten könnte.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage ruhig, da die Bilanzsaison weitgehend abgeschlossen ist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken