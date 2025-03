Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter

Index-Performance im Fokus

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 1,92 Prozent auf 5.583,73 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 47,804 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5.678,35 Zählern und damit 0,263 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.693,31 Punkte).

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5.573,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.685,89 Punkten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,35 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.02.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.954,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der S&P 500 mit 5.970,84 Punkten berechnet. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 28.03.2024, mit 5.254,35 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 4,85 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.147,43 Punkten. Bei 5.504,65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell W R Berkley (+ 7,63 Prozent auf 71,34 USD), Enphase Energy (+ 2,49 Prozent auf 62,22 USD), American Water Works (+ 2,35 Prozent auf 146,42 USD), PPL (+ 2,23 Prozent auf 35,76 USD) und Merck (+ 2,18 Prozent auf 89,51 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Palantir (-6,01 Prozent auf 84,68 USD), DoorDash (-5,95 Prozent auf 182,48 USD), Dollar Tree (-5,80 Prozent auf 72,49 USD), PayPal (-5,73 Prozent auf 60,52 EUR) und Lumen Technologies (-5,73 Prozent auf 3,87 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27.276.564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,086 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net