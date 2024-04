Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter

Index im Fokus

Wenig Veränderung war am Montag in New York zu beobachten.

Am Montag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5.202,39 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 43,895 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,114 Prozent stärker bei 5.210,29 Punkten in den Handel, nach 5.204,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5.197,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.219,57 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 08.03.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.123,69 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, bei 4.763,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der S&P 500 4.105,02 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,69 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5.264,85 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell First Republic Bank (+ 8,91 Prozent auf 0,06 USD), Albemarle (+ 6,67 Prozent auf 131,69 USD), Tesla (+ 4,90 Prozent auf 172,98 USD), Mid-America Apartment Communities (+ 4,42 Prozent auf 132,72 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4,13 Prozent auf 681,32 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Skyworks Solutions (-89,49 Prozent auf 11,09 USD), SVB Financial Group (-16,67 Prozent auf 0,05 USD), Paramount Global (-7,60 Prozent auf 11,06 USD), CF Industries (-6,25 Prozent auf 79,79 USD) und Fortinet (-3,55 Prozent auf 68,39 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 17.270.981 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,919 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 237,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

