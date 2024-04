DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TUI kehrt an Frankfurter Börse zurück -- Bayer muss in Rechtsstreit um Roundup weniger zahlen -- VW im Fokus

Zum Start in die neue Woche stehen die Zeichen in Deutschland auf Verschnaufpause. Nachdem der deutsche Leitindex kürzlich noch von einem Hoch zum nächsten geklettert war, wurden die Zinssenkungshoffnungen der Anleger vergangene Woche durch Äußerungen von US-Notenbankern und einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht gedämpft. "Der Wochenschluss war für den DAX alles andere als erfreulich", erklärt Marktexperte Christoph Geyer. Eine kleinere Korrektur im Aufwärtstrend sei allerdings durchaus sinnvoll. Die aktuelle Phase sollte demnach also noch keine Trendwende darstellen.

Vergangene Woche hatten Aussagen von US-Notenbankern sowie ein stärker als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Zinssenkungshoffnungen der Anleger gedämpft. Auch zum Start in die neue Woche dürften sich Anleger daher vorerst in Deckung halten.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Freitag freundlich.

Der Dow Jones Index beendete die Sitzung 0,8 Prozent höher bei 38.904,04 Punkten. Der NASDAQ Composite entwickelte sich ebenfalls positiv und legte um 1,24 Prozent auf 16.248,52 Zähler zu.

Nach ihren Vortagesverlusten haben sich die US-Börsen am Freitag etwas erholt. Am Vortag hatten noch Aussagen des Fed-Mitglieds Kashkari für Unruhe gesorgt: Er plädiert angesichts wieder etwas höherer Inflationsraten für Zurückhaltung bei potenziellen Leitzinssenkungen. Das kam bei Aktionären, denen sinkende Zinsen in die Karten spielen, schlecht an.

In den Fokus der Anleger rückte vor dem Wochenende dann der US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Beschäftigung ist im März deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im März entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 303.000 zusätzliche Stellen - erwartet worden war ein Zuwachs von nur 200.000 Jobs. Ein starker Arbeitsmarkt kann die Inflation antreiben, was die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, mit ihren Zinssenkungen noch zu warten.

