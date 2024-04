Probleme mit Cybertruck

Der Cybertruck von Tesla sorgt immer wieder für Diskussion. Zuletzt hat der bekannte YouTuber Marques Brownlee in einem Video auf ein Problem mit der Tür aufmerksam gemacht - Tesla-CEO Musk schaltet sich schnell ein und versucht, Bedenken auszuräumen.

• YouTube-Rezension macht auf große Spaltmaßlücke des Cybertruck aufmerksam

• Nutzer äußern sich kritisch auf dem Kurznachrichtendienst X

• Elon Musk antwortet schnell und beschwichtigt

Große Spaltmaßlücke sorgt für Kritik

Der bekannte YouTuber Marques Brownlee hat in einem seiner Videos, in dem er das Foundation Dual-Motor Modell des neuen Cybertrucks von Tesla rezensiert, eine auffallend breite Spaltmaßlücke an der Tür des Fahrzeugs hervorgehoben. Laut Brownlee ist dies die größte Spaltmaßlücke, die er jemals an einem Fahrzeug gesehen hat. Er merkte an, dass die Tür so aussieht, als wäre sie offen, obwohl sie tatsächlich geschlossen ist. Brownlee ist jedoch der Meinung, dass die Behebung dieses Problems kein großer Aufwand sein dürfte. Auf dem Kurznachrichtendienst X hat der Nutzer greggertrunk das Problem deutlich gezeigt und entsprechend kommentiert: "Das ist mit Abstand der schlechteste Spalt, den ich je an einer Tür gesehen habe"

This is single handedly the worst gap I've seen on any door period. It's a bummer THIS is what was on @MKBHD AWD Foundation Series Cybertruck door that he is reviewing... dang it. pic.twitter.com/jk2xYiX9nG - Greggertruck (@greggertruck) March 19, 2024

Musk reagiert schnell

Elon Musk, der CEO von Tesla, hat auf den Beitrag reagiert und klargestellt, dass das Problem nicht bei der Tür selbst liege. Stattdessen beschrieb er es als ein Problem, bei dem sich der Türschließer bei Benutzung löst, "aufgrund eines unzureichenden Drehmoments nach der Montage der Tür". Musk erwähnte, dass etwa 15 Cybertrucks, die sich bereits im Einsatz befinden, von diesem Problem betroffen sind. Er fügte hinzu, dass es sich um ein Problem handelt, das in fünf Minuten behoben werden kann und in der Produktion bereits korrigiert wurde.

Not a "door fit" issue.



About 15 Cybertrucks in service had an issue where the door striker loosened in the field, due to insufficient torque after door fit.



This is takes 5 mins to fix in service and has been addressed in production.- Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024

Cybertruck sorgt für viel Aufmerksamkeit im Straßenverkehr

Marques Brownlee teilt zudem weitere Eindrücke davon, wie es ist, einen Cybertruck zu besitzen. Er betont, dass der Cybertruck das Fahrzeug ist, mit dem man unweigerlich die meiste Aufmerksamkeit erregt. Menschen würden stehenbleiben und sich umdrehen, um das Fahrzeug zu betrachten, während andere Verkehrsteilnehmer sogar beschleunigen, um eine bessere Perspektive für Videoaufnahmen zu erlangen. Laut Marques ist dieses Verhalten ziemlich gefährlich, da viele Personen riskante Manöver durchführen, sobald sie einen Cybertruck sehen.

In seiner Gesamtbewertung äußert sich Marques Brownlee positiv über den Truck. Ihm gefällt das Design sehr gut, und er weist auch auf besondere Features hin, wie zum Beispiel die einzigartige Federung des Fahrzeugs.

Redaktion finanzen.net