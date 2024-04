10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor stabiler Eröffnung

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke marginale 0,04 Prozent fester auf 18.183 Punkten.

2. Börsen in Asien uneinig

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit 0,67 Prozent auf 39.254,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist die Tendenz unterdessen gemischt: Während der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.059,79 Stellen verliert, kann der Hang Seng mittlerweile um 0,12 Prozent zulegen auf 16.744,09 Einheiten.

3. Restrukturierungsprogramm: SAP will in Deutschland offenbar 2.600 Stellen streichen

Der Softwarehersteller SAP will nach einem Zeitungsbericht als Teil seines angekündigten Großumbaus voraussichtlich 2600 Stellen in Deutschland streichen. Zur Nachricht

4. Bayer muss in Rechtsstreit um Roundup deutlich weniger zahlen

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss in einem Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup (Glyphosat) deutlich weniger zahlen als gedacht. Zur Nachricht

5. VW legt SEC-Verfahren mit Zahlung von Millionenbetrag bei - VW-Chef setzt weiter klar auf Elektromobilität

Volkswagens US-Finanzierungstochter hat der Zahlung von 48,8 Millionen US-Dollar zugestimmt, mit der ein Verfahren der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen den deutschen Automobilhersteller zum Abschluss kommt. Zur Nachricht

6. Bilfinger plant weitere Übernahmen

Der Industriedienstleister Bilfinger peilt weitere Übernahmen an. Zur Nachricht

7. TUI-Aktie kehrt nach Frankfurt zurück

Der weltgrößte Reisekonzern TUI ist auch an der Börse wieder ein deutsches Unternehmen. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie springt nachbörslich an: Tesla-Chef Elon Musk kündigt Vorstellung von Tesla-Robotaxi an

Tesla will sein seit Langem in Aussicht gestelltes Robotaxi am 8. August vorstellen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben deutlich nach - Brent fällt unter 90 US-Dollar

Die Ölpreise haben zu Beginn der Woche deutlich nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 89,62 US-Dollar. Das waren 1,55 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 1,44 Dollar auf 85,47 Dollar.

10. Euro stabil über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat zum Wochenstart stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0841 Dollar festgesetzt.