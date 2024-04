Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Porsche-Aktie

Investment-Tipp

Goldman Sachs Group Inc. hat die Porsche-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG nach Treffen mit dem Management und einem Kapitalmarkttag von 103 auf 108 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Buy", schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei positiv überrascht, wie gut der neue Elektro-Macan des Sportwagenbauers bei den US-Händlern angekommen sei, mit denen er gesprochen habe. Dies gelte auch für die Bundesstaaten, in denen die Durchdringung mit Elektroautos gering sei.

Aktieninformation im Fokus: Die Porsche-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Das Papier von Porsche legte um 13:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 93,56 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 15,43 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 81.825 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 17,1 Prozent nach oben. Die Porsche-Bilanz für Q1 2024 wird am 26.04.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.