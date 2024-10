Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert zum Start des Dienstagshandels

Kursentwicklung

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag tendiert der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent schwächer bei 3.596,44 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 116,754 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 3.600,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3.600,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.595,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.609,67 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Wert von 3.615,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, stand der ATX bei 3.686,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 3.034,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3.777,78 Punkten. Bei 3.305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,43 Prozent auf 19,80 EUR), EVN (+ 0,76 Prozent auf 26,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,73 Prozent auf 82,60 EUR), DO (+ 0,28 Prozent auf 145,40 EUR) und Lenzing (+ 0,15 Prozent auf 33,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Telekom Austria (-0,74 Prozent auf 8,06 EUR), CA Immobilien (-0,64 Prozent auf 24,90 EUR), IMMOFINANZ (-0,62 Prozent auf 16,08 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,52 Prozent auf 28,55 EUR) und Verbund (-0,52 Prozent auf 77,15 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 9.929 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 26,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,28 Prozent.

