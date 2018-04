USA werden Bayer offenbar die Übernahme von Monsanto erlauben - Aktien kräftig im Plus

Das US-Justizministerium habe sich entschieden, den Megadeal zu gestatten, nachdem die beiden Konzerne sich verpflichteten, weitere Vermögenswerte zu äußern, sagten mit der Sache vertraute Personen.

Eine Grundsatzvereinbarung zwischen den Unternehmen und der Bundesbehörde, die in den letzten Tagen vermittelt worden sei, markiere einen Durchbruch in dem Fusionskontrollverfahren. Das war bis zuletzt wegen den Bedenken des Justizministeriums in der Schwebe geblieben. Bayer AG-Chef Werner Baumann und Monsanto-CEO Hugh Grant hätten sich vor kurzem mit Vertretern des Justizministeriums in Washington getroffen, um eine Vereinbarung zu erreichen, so die Informanten.

Bayer steigt mit der vor anderthalb Jahren vereinbarten, 62,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme zum weltweit größten integrierten Anbieter von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln auf. Die Europäische Kommission hatte die Transaktion bereits im März nach erheblichen Zugeständnissen genehmigt.

Aktien gefragt

Die Spekulationen haben den Aktien der beteiligten Unternehmen zu kräftigen Kursaufschlägen verholfen. Monsanto-Anteile schafften es im regulären US-Handel auf den höchsten Stand seit Juli 2014 und zogen um 6,7 Prozent an. .Papiere von Bayer stiegen im späten Frankfurter Aktienhandel um knapp zwei Prozent auf 95,30 Euro.

