DAX überspringt 12.500-Punkte-Marke

Der DAX eröffnete die Mittwochssitzung 1,05 Prozent höher bei 12.147,12 Punkten - danach kennt der deutsche Leitindex nur eine Richtung: Nach oben. Aktuell steht ein sattes Plus von 4,01 Prozent bei 12.503,37 Zählern an der Tafel.

Nach dem fulminanten Start in den Juni scheint der DAX auch am Mittwoch keine Ermüdungserscheinungen zu zeigen.

"Der DAX läuft weiter mit Siebenmeilenstiefeln", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Derzeit präge den Markt nicht nur Hoffnung und Optimismus, sondern schon eine gewisse Euphorie, worin er eigentlich einen zuverlässigen Kontra-Indikator am Aktienmarkt sieht. Er rät daher zur Vorsicht, zumal Anleger auch die Schattenseiten rund um das Verhältnis zwischen den USA und China nicht außer Acht lassen sollten.

Weiter regiert unter Anlegern der Optimismus mit Blick auf eine schnelle Wirtschaftserholung von der Corona-Krise.

Mögliche Konjunkturprogramme im Blick

"Ein Grund für den Rückenwind an den Börsen ist die Hoffnung auf umfangreiche Konjunkturprogramme", sagte der Helaba-Experte Christian Schmidt. Die Autoindustrie muss sich dabei mit erhofften staatlichen Kaufanreizen noch gedulden: Das Ringen der großen Koalition um ein milliardenschweres Paket geht an diesem Mittwoch in die Verlängerung.

Lufthansa mit Quartalsbilanz

Tägliche Schlagzeilen kommen auch wieder von der Lufthansa: dieses Mal mit den vorgelegten Quartalszahlen, die von einem Milliardenverlust geprägt waren. Vorstandschef Carsten Spohr kündigte einen tiefgreifenden Umbau an, ohne jedoch genauere Angaben zum Stellenabbau zu machen. Das Management will die Kosten gegenüber dem Vorkrisenniveau "deutlich" senken.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

