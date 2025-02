Anleger in Habachtstellung: SLI am Freitagmittag wenig verändert

SLI-Entwicklung

Das macht der SLI am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,00 Prozent stärker bei 2.078,76 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,089 Prozent stärker bei 2.080,58 Punkten, nach 2.078,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.075,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.083,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,71 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.01.2025, lag der SLI noch bei 1.956,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1.961,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2024, wurde der SLI mit 1.801,97 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,18 Prozent. Bei 2.097,83 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.913,80 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 522,00 CHF), ams-OSRAM (+ 1,22 Prozent auf 6,95 CHF), Holcim (+ 0,91 Prozent auf 95,06 CHF), SGS SA (+ 0,84 Prozent auf 89,14 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 49,91 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Partners Group (-1,66 Prozent auf 1.394,50 CHF), Julius Bär (-1,26 Prozent auf 57,96 CHF), Sandoz (-0,98 Prozent auf 43,65 CHF), Geberit (-0,85 Prozent auf 512,60 CHF) und Temenos (-0,83 Prozent auf 78,00 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.903.572 Aktien gehandelt. Mit 242,953 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

In diesem Jahr weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net