Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus

Dow Jones-Kursverlauf

Der Dow Jones bewegt sich heute im Minus.

Am Dienstag fällt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,23 Prozent auf 36.121,00 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,010 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,318 Prozent leichter bei 36.089,38 Punkten, nach 36.204,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 36.151,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 36.010,85 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34.061,32 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2023, einen Stand von 34.641,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2022, stand der Dow Jones bei 33.947,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9,01 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 36.264,85 Punkten. Bei 31.429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 1,94 Prozent auf 193,10 USD), Merck (+ 1,13 Prozent auf 106,25 USD), Travelers (+ 0,90 Prozent auf 184,84 USD), Walmart (+ 0,87 Prozent auf 155,64 USD) und Verizon (+ 0,76 Prozent auf 38,33 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-3,33 Prozent auf 147,00 USD), American Express (-1,88 Prozent auf 169,99 USD), Goldman Sachs (-1,88 Prozent auf 342,83 USD), Walt Disney (-1,83 Prozent auf 90,33 USD) und Walgreens Boots Alliance (-1,64 Prozent auf 20,45 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8.139.624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,752 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 9,42 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net