Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt zum Start ab

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,49 Prozent leichter bei 16.579,77 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,744 Prozent tiefer bei 16.705,51 Punkten, nach 16.830,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 16.577,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16.711,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der NASDAQ 100 16.623,45 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15.122,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, stand der NASDAQ 100 bei 11.557,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,217 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 16.900,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.249,19 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit The Kraft Heinz Company (+ 0,53 Prozent auf 37,81 USD), Fiserv (+ 0,36 Prozent auf 137,50 USD), Automatic Data Processing (+ 0,34 Prozent auf 236,08 USD), T-Mobile US (+ 0,27 Prozent auf 163,52 USD) und Fastenal (+ 0,17 Prozent auf 63,88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen JDcom (-5,30 Prozent auf 22,33 USD), GLOBALFOUNDRIES (-4,14 Prozent auf 53,31 USD), ON Semiconductor (-3,54 Prozent auf 71,19 USD), Enphase Energy (-3,13 Prozent auf 105,35 USD) und Lucid (-3,13 Prozent auf 2,79 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 2.637.248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net