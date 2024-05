Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt letztendlich zurück

S&P 500 aktuell

So bewegte sich der S&P 500 schlussendlich.

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,27 Prozent schwächer bei 5.307,01 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 44,858 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,120 Prozent auf 5.315,02 Punkte an der Kurstafel, nach 5.321,41 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.323,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5.286,01 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,031 Prozent nach oben. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 22.04.2024, bei 5.010,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.087,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, lag der S&P 500 noch bei 4.192,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,90 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5.325,49 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 13,67 Prozent auf 163,33 USD), Analog Devices (+ 10,86 Prozent auf 240,16 USD), Enphase Energy (+ 8,73 Prozent auf 121,23 USD), Electronic Arts (+ 4,88 Prozent auf 135,14 USD) und Microchip Technology (+ 3,87 Prozent auf 99,49 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen First Republic Bank (-34,21 Prozent auf 0,03 USD), Target (-8,03 Prozent auf 143,27 USD), Freeport-McMoRan (-5,69 Prozent auf 51,23 USD), Garmin (-5,08 Prozent auf 162,06 USD) und Charles Schwab (-4,60 Prozent auf 75,27 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15.379.428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,911 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 315,79 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

