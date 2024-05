DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- EVOTEC-Gewinn deutlich gesunken -- Vorsitzende trennt sich von Tesla-Aktien im Millionenwert -- Microsoft erweitert Copilot-Fähigkeiten

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA sowie des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed halten sich die Anleger mit Engagemets am Aktienmarkt zurück. Von letzterem erhoffen sie sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA. Derzeit erwarteten die Marktteilnehmer keine baldigen Zinssenkungen .

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX kaum verändert bei 18.723 Punkten. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18.892 Punkten bleibt damit aber trotzdem in Reichweite. Auch der TecDAX bewegt sich vorbörslich mit 3.431 Punkten kaum.

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Mittwoch zurückhalten.

Die Börsen in Europa kommen am MIttwoch voraussichtlich kaum vom Fleck.

Die US-Börsen traten am Dienstag auf der Stelle.

Der Dow Jones Index bewegte sich zum Handelsstart marginal leichter, drehte dann aber leicht ins Plus. Letztendlich legte er um 0,17 Prozent auf 39.872,99 Punkte zu. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil bereits tiefer. Im Anschluss konnte er aber auch leicht in die Gewinnzone klettern, wo er den Handel auch 0,22 Prozent fester bei 16.832,62 Punkten beendete.

Der gestrige Wochenbeginn war sehr positiv verlaufen, hatten doch sowohl der Dow Jones als auch der NASDAQ Composite neue Rekordhochs verbucht.

Nachdem Hoffnungen auf Zinssenkungen die Börsen zuletzt merklich nach oben getrieben haben, sorgten nun Äußerungen aus der US-Notenbank für Zurückhaltung bei den Anlegern. Am Montag hatte Loretta Mester, Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Cleveland, die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft. Während sie im April noch von drei Zinssenkungen im laufenden Jahr ausgegangen war, äußerte sie nun Zweifel. Mester wies darauf hin, dass die Inflationsrisiken seit dem ersten Quartal gestiegen seien, und bemerkte, dass die Realwirtschaft "ein bisschen stärker ist, als ich erwartet habe". Summa summarum fällt die Reaktion der Aktionäre aber eher gelassen aus.

