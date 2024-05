Rohstoffe im April 2024: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochmittag entwickeln

Goldpreis mit neuem Rekordhoch – doch was sind die Gründe?

Heute im Fokus

Porsche-, BMW-, VW-, Mercedes-Aktien & Co. wegen möglichen chinesischen Zöllen unter Druck. Anglo American: Weiteres Übernahmeangebot von BHP abgelehnt. Amazon investiert Milliardensumme in spanische Cloud-Infrastruktur. Zweiter Brand innerhalb kurzer Zeit bei Novo Nordisk. Lufthansa-Tochter Eurowings dreht an der Preisschraube. Schneider Electric bricht Fusions-Gespräche mit Bentley Systems ab.