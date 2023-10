Anleger in Wien halten sich zurück: So steht der ATX aktuell

ATX-Performance im Blick

Derzeit ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,88 Prozent auf 3.100,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 107,623 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 3.127,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3.128,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.095,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.129,22 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bewegte sich der ATX bei 3.170,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3.178,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wurde der ATX auf 2.718,06 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Minus von 1,87 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.016,51 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell DO (+ 1,15 Prozent auf 105,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,55 EUR), IMMOFINANZ (-0,11 Prozent auf 18,28 EUR), CA Immobilien (-0,32 Prozent auf 31,25 EUR) und Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 31,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,59 Prozent auf 52,60 EUR), AT S (AT&S) (-2,58 Prozent auf 27,20 EUR), Verbund (-2,22 Prozent auf 74,90 EUR), Lenzing (-1,45 Prozent auf 37,30 EUR) und Andritz (-1,18 Prozent auf 46,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 335.659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,612 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

