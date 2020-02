Goldman Sachs: Folgt auf die Pandemie bald eine Korrektur?

• Goldman Sachs warnt vor Korrektur• Coronavirus-Folgen werden wohl unterschätzt

Goldmans Sachs äußert sich schwarzmalerisch

Die US-Investmentbank Goldman Sachs verlautete am Mittwoch erhebliche Bedenken bezüglich der gegenwärtigen Situation an den Weltmärkten. Zwar sorgte das Coronavirus besonders anfänglich immer mal wieder für Kursrücksetzer, doch ein Negativtrend setzte sich nicht durch - stattdessen wurden vor diesem Hintergrund reihenweise neue Allzeithochs unter den Leitindizes verzeichnet. Das kommt beim Geldhaus offenbar so an, als würden Marktteilnehmer die Gefahren verkennen.

"Wir glauben, dass das größere Risiko darin besteht, dass die Auswirkungen des Coronavirus auf die Gewinne bei den aktuellen Aktienkursen durchaus unterschätzt werden könnten, was darauf hindeutet, dass die Risiken einer Korrektur hoch sind," zitiert CNBC aus der Notiz von Goldman Sachs-Stratege Peter Oppenheimer.

Eine Korrektur könnte nahen

"Die Aktienmärkte sehen sich in zunehmendem Maße kurzfristigen Abwärtsüberraschungen beim Gewinnwachstum ausgesetzt," erklärt der Stratege. Besonders, wenn die Gewinnerwartungen nicht infolge der Auswirkungen der Pandemie nach unten korrigiert würden, sei mit Schwierigkeiten zu rechnen. Doch zumindest soll sich diese Richtung dann nicht nachhaltig festsetzen: "Während eine anhaltende Baisse nicht wahrscheinlich ist, sieht eine kurzfristige Korrektur viel wahrscheinlicher aus," wird Oppenheimer vom US-Sender zitiert.

