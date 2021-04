DAX markiert bei über 15.300 Punkten neues Allzeithoch

Der DAX stieg mit einem Gewinn von 1,21 Prozent bei 15.289,97 Punkten in den Handel ein und markierte damit schon zum Handelsbeginn ein neues Rekordhoch. Im weiteren Verlauf geht es sogar noch weiter nach oben, auch die 15.300-Punkte-Marke wird übersprungen. Das derzeitige Allzeithoch liegt nun bei 15.311,86 Einheiten. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 0,90 Prozent auf 15.243,42 Zähler hinzu.

Der DAX hat dank starker Konjunkturdaten aus den USA seinen Rekordlauf nach dem langen Osterwochenende fortgesetzt.

Der deutsche Leitindex übersprang am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 15.300 Punkten. Am Nachmittag kam er zwar etwas zurück, legte aber immer noch zu.

"Das aktuelle Niveau preist bereits sehr viele optimistische Annahmen ein", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow von comdirect das Hoch im DAX. Einen weiteren spürbaren Anstieg über die 15.300-Punkte-Marke hinaus sieht er zurzeit nicht. Vielmehr dürfte es vorerst "sehr eng" werden. Auch Charttechniker Andreas Büchler von Index Radar äußerte sich vorsichtig. "Die Rally des Deutschen Aktienindex bekommt einen leicht ungesunden Touch", sagte er. Allerdings existierten abgesehen von einer Überhitzung vorerst keine weiteren Warn- oder Umkehrsignale.

