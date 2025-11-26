APA ots news: Drei baut Glasfaser-Kooperationen weiter aus: Start der...
Wien (APA-ots) - - Neue Partnerschaft mit Oberösterreichs größter
Glasfaser-
Infrastruktur-Anbieterin.
- Drei erreicht mit Glasfaser-Kooperationen rd 1,4 Mio Haushalte und
Unternehmen.
- Erfolgreiche Kooperation mit der öGIG-Gruppe wird ausgeweitet - der
Privatkundensektor wird um Angebote für Unternehmen ergänzt.
Das Glasfaser-Internetangebot des Telekom-Komplettanbieters Drei
wächst weiter: Neben Netzwerk-Partnerschaften mit A1 Telekom Austria
und der öGIG-Gruppe kooperiert Drei ab sofort mit der BBOÖ Breitband
Oberösterreich GmbH und rollt im ersten Schritt
Geschäftskundenlösungen aus. Dank der neuen Partnerschaft erreicht
Drei bundesweit bereits rund 1,4 Mio Haushalte und Unternehmen mit
Glasfaser.
Drei CCO Günter Lischka : "Eine leistungsfähige Infrastruktur mit
Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung bildet die Grundlage für
erfolgreiche, wettbewerbsfähige Unternehmen und ist gerade in
herausfordernden Zeiten unerlässlich. Durch unsere neue
Glasfaserpartnerschaft mit der BBOÖ bieten wir in Kombination mit
unseren 5G-Lösungen ein breitgefächertes und stabiles Breitband-
Portfolio für Oberösterreichs Privathaushalte und Unternehmen."
Am Beginn der BBOÖ-Kooperation steht der Roll-out von Business-
Angeboten wie eCard-Anschlüsse für Ärzt:innen, Office Connect
Internet sowie Vernetzungslösungen für Unternehmensstandorte. Mehr
auf www.drei.at/glasfaser-bus
BBOÖ Prokurist Markus Fellhofer: "Wir sind bereits in über 300
Gemeinden in Oberösterreich aktiv. Mehr als 100.000 Haushalte und
Unternehmen haben schon heute Zugang zu einem Glasfaser-Anschluss.
Für das Jahr 2026 planen wir zusätzlich über 10.000 weitere
Anschlüsse. Dank unserer Open-Access-Philosophie sind wir die größte
Anbieterin von Glasfaser-Infrastruktur mit offenem Netz in
Oberösterreich. Mit Drei als neuem Provider erweitern wir das
Angebotsspektrum für unsere Kund:innen und stellen höchste Qualität
sicher.
Partnerschaft mit der öGIG-Gruppe wird ausgebaut
"Eineinhalb Jahre nach dem Start der Kooperation mit Drei bauen wir
die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus - künftig profitieren
neben Privatkunden auch Geschäftskunden von den Angeboten" freut sich
öGIG CEO Alfred Pufitsch.
Bundesweit zählt die öGIG Gruppe knapp 250 Glasfaser-Projekte mit
Schwerpunkten in Niederösterreich, Oberösterreich der Steiermark und
Kärnten.
Für Privatkunden mehr auf www.drei.at/glasfaser-noegig
Für Geschäftskunden: www.drei.at/glasfaser-noegig-bus
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Über die BBOÖ.
Die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH ist die größte Anbieterin von
Glasfaser-Infrastruktur in Oberösterreich. Sie verfolgt das Ziel,
Oberösterreich mit ultraschneller Glasfaser-Infrastuktur
auszustatten, fit für die digitale Zukunft zu machen und somit den
aktuellen und künftigen Herausforderungen an leistungsstarkes
Internet zu begegnen. Dies stärkt die Region nicht nur als
attraktiven Wohn- und Arbeitsort, sondern trägt auch dazu bei,
Oberösterreich im europäischen Vergleich an die Spitze zu bringen.
Mit dem Wholesale-only-Modell bietet die BBOÖ dabei selbst keine
Endkundendienste an, sondern stellt die Infrastruktur als offenes
Netz für Internet-Anbieter wie Drei bereit. Dies gewährleistet eine
neutrale Netzinfrastruktur, fördert einen fairen Wettbewerb und gibt
den Endkund:innen die Freiheit, das für sie passende Produkt zu
wählen.
