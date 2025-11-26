APA ots news: Drei baut Glasfaser-Kooperationen weiter aus: Start der Partnerschaft mit BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH.

Wien (APA-ots) - - Neue Partnerschaft mit Oberösterreichs größter

Glasfaser-

Infrastruktur-Anbieterin.

- Drei erreicht mit Glasfaser-Kooperationen rd 1,4 Mio Haushalte und

Unternehmen.

- Erfolgreiche Kooperation mit der öGIG-Gruppe wird ausgeweitet - der

Privatkundensektor wird um Angebote für Unternehmen ergänzt.

Das Glasfaser-Internetangebot des Telekom-Komplettanbieters Drei

wächst weiter: Neben Netzwerk-Partnerschaften mit A1 Telekom Austria

und der öGIG-Gruppe kooperiert Drei ab sofort mit der BBOÖ Breitband

Oberösterreich GmbH und rollt im ersten Schritt

Geschäftskundenlösungen aus. Dank der neuen Partnerschaft erreicht

Drei bundesweit bereits rund 1,4 Mio Haushalte und Unternehmen mit

Glasfaser.

Drei CCO Günter Lischka : "Eine leistungsfähige Infrastruktur mit

Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung bildet die Grundlage für

erfolgreiche, wettbewerbsfähige Unternehmen und ist gerade in

herausfordernden Zeiten unerlässlich. Durch unsere neue

Glasfaserpartnerschaft mit der BBOÖ bieten wir in Kombination mit

unseren 5G-Lösungen ein breitgefächertes und stabiles Breitband-

Portfolio für Oberösterreichs Privathaushalte und Unternehmen."

Am Beginn der BBOÖ-Kooperation steht der Roll-out von Business-

Angeboten wie eCard-Anschlüsse für Ärzt:innen, Office Connect

Internet sowie Vernetzungslösungen für Unternehmensstandorte. Mehr

auf www.drei.at/glasfaser-bus

BBOÖ Prokurist Markus Fellhofer: "Wir sind bereits in über 300

Gemeinden in Oberösterreich aktiv. Mehr als 100.000 Haushalte und

Unternehmen haben schon heute Zugang zu einem Glasfaser-Anschluss.

Für das Jahr 2026 planen wir zusätzlich über 10.000 weitere

Anschlüsse. Dank unserer Open-Access-Philosophie sind wir die größte

Anbieterin von Glasfaser-Infrastruktur mit offenem Netz in

Oberösterreich. Mit Drei als neuem Provider erweitern wir das

Angebotsspektrum für unsere Kund:innen und stellen höchste Qualität

sicher.

Partnerschaft mit der öGIG-Gruppe wird ausgebaut

"Eineinhalb Jahre nach dem Start der Kooperation mit Drei bauen wir

die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus - künftig profitieren

neben Privatkunden auch Geschäftskunden von den Angeboten" freut sich

öGIG CEO Alfred Pufitsch.

Bundesweit zählt die öGIG Gruppe knapp 250 Glasfaser-Projekte mit

Schwerpunkten in Niederösterreich, Oberösterreich der Steiermark und

Kärnten.

Für Privatkunden mehr auf www.drei.at/glasfaser-noegig

Für Geschäftskunden: www.drei.at/glasfaser-noegig-bus

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Über die BBOÖ.

Die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH ist die größte Anbieterin von

Glasfaser-Infrastruktur in Oberösterreich. Sie verfolgt das Ziel,

Oberösterreich mit ultraschneller Glasfaser-Infrastuktur

auszustatten, fit für die digitale Zukunft zu machen und somit den

aktuellen und künftigen Herausforderungen an leistungsstarkes

Internet zu begegnen. Dies stärkt die Region nicht nur als

attraktiven Wohn- und Arbeitsort, sondern trägt auch dazu bei,

Oberösterreich im europäischen Vergleich an die Spitze zu bringen.

Mit dem Wholesale-only-Modell bietet die BBOÖ dabei selbst keine

Endkundendienste an, sondern stellt die Infrastruktur als offenes

Netz für Internet-Anbieter wie Drei bereit. Dies gewährleistet eine

neutrale Netzinfrastruktur, fördert einen fairen Wettbewerb und gibt

den Endkund:innen die Freiheit, das für sie passende Produkt zu

wählen.

