APA ots news: Drei Xmas: Die Handyfreiheit macht die besten Smartphones jetzt für alle leistbar.

iPhone 17 in Kombination mit Handyfreiheit L jetzt um nur 42,90 Euro/

Monat. Mit 0 Euro Anzahlung, ohne Servicepauschale.*

Samsung Galaxy S25 Ultra bereits ab 45,90 Euro Euro/ Monat.*

Für alle bis 27: Samsung S25 FE schon um 29,90 Euro/Monat.*

Gratis-Aktivierung für alle Handyfreiheit-Neuanmeldungen. Mehr

auf www.drei.at/xmas

Zu Weihnachten haben alle nur das Beste verdient. Deshalb macht

die Handyfreiheit von Drei die besten Smartphones wie das iPhone 17,

Samsung Galaxy S25 Ultra oder vivo X300 und X300 Pro ab 5. November

2025 jetzt für alle leistbar.

Mit der Handyfreiheit zu leistbaren Premium-Handys.

So kostet das neue iPhone 17 256 GB in Kombination mit der

Handyfreiheit L (80 GB 5G Daten, unlimitierte Minuten/ SMS) ab 5.

November 2025 nur 42,90 Euro/ Monat für zwei Jahre und mit 0 Euro

Anzahlung. Und für Android-Fans gibt es das Samsung Galaxy Ultra S25

(256 GB) im Tarifpaket für zwei Jahre schon um 45,90 Euro/ Monat,

ebenfalls mit 0 Euro Anzahlung.*

Das vivo X300 Pro ist dank Handyfreiheit um 45,90 Euro/ Monat

erhältlich, während das vivo x300 nur 39,90 Euro/ Monat kostet.* Bei

Kauf eines vivo X300 erhalten Kund:innen nur bis 31. Dezember ein

Designer Case und einen vivo Wireless Charger (50W) gratis, beim vivo

X300 Pro winkt als Zugabe ein vivo Photographer-Griff sowie ein 50%

Rabatt auf das ZEISS Objektiv.

Jeweils mit 0 Euro Anzahlung und der Möglichkeit, sein Smartphone

nach 24 Monaten auf das nächste Top-Handy zu tauschen.** Und dank

Drei erhält das gebrauchte Top-Handy ein zweites Leben. Oder

Kund:innen behalten ihr Smartphone länger als 2 Jahre lang und zahlen

weniger Grundgebühr. Mehr zur Handyfreiheit auf www.drei.at/freiheit

Drei Xmas für alle bis 27.

Jugendliche bis 27 erhalten die neuesten Premium-Smartphones dank

Handyfreiheit noch günstiger. Zum Beispiel das Samsung S25 FE in

Kombination mit Handyfreiheit L plus 5 Euro Jugendbonus für zwei

Jahre um günstige 29,90 Euro/Monat, mit 0 Euro Anzahlung.* Mehr auf

www.drei.at/jugend

Und alle, die kein neues Smartphone benötigen, erhalten ab 5.

Dezember den SIM Unlimited M mit unlimitierten Minuten/ SMS und 5G

Daten in Österreich um 19,90 statt 24,90 Euro/ Monat. Mehr zu den

Weihnachtsangeboten von Drei auf www.drei.at/xmas

* Alle Angebote zuzüglich 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe /

Smartphone. Bei Kündigung nach 24 Monaten Mindestvertragsdauer und

Behalten des Geräts ist ein geräteabhängiger Restbetrag zu zahlen.

Details: drei.at/xmas. Jugend+ Vorteil nutzbar von 6 bis 27 Jahren,

endet mit dem 28. Geburtstag. Details: www.drei.at/jugend

** Monatliche Kosten nach Handytausch abhängig vom gewählten neuen

Endgerät und Vertragsdauer.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

