DAX24.038 -0,3%Est505.682 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,83 +0,2%Gold4.020 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und...

31.10.25 12:30 Uhr

APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und OeNB-Direktor Meichenitsch

Wer­bung

Debrief EZB-Rat in Florenz und nächste Phase auf dem Weg zum

digitalen Euro

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lädt

Journalistinnen und

Journalisten zu einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher und

Direktor Josef Meichenitsch ein.

Im Fokus stehen der Debrief zum jüngsten EZB-Rat in Florenz und

die dortigen Entscheidungen.

Wer­bung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuellen Entwicklungen

zum digitalen Euro, für den der EZB-Rat die nächste Projektphase

beschlossen hat.

Zudem wird die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum

diskutiert.

Termin: Montag, 3. November 2025, 14:30 - 15:30 Uhr

Ort: Oesterreichische Nationalbank (5. Stock), Otto-Wagner-Platz

Wer­bung

3, 1090 Wien

Das Gespräch findet "on the record" statt. Foto- und

Videoaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anmeldung bis Montag, 31.

Oktober 2025, 12:00 Uhr unter event@oenb.at.

Für Kolleginnen und Kollegen von Radio und Fernsehen gibt es im

Anschluss eine Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0084 2025-10-31/12:24