APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und...
APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und OeNB-Direktor Meichenitsch
Debrief EZB-Rat in Florenz und nächste Phase auf dem Weg zum
digitalen Euro
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lädt
Journalistinnen und
Journalisten zu einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher und
Direktor Josef Meichenitsch ein.
Im Fokus stehen der Debrief zum jüngsten EZB-Rat in Florenz und
die dortigen Entscheidungen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuellen Entwicklungen
zum digitalen Euro, für den der EZB-Rat die nächste Projektphase
beschlossen hat.
Zudem wird die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum
diskutiert.
Termin: Montag, 3. November 2025, 14:30 - 15:30 Uhr
Ort: Oesterreichische Nationalbank (5. Stock), Otto-Wagner-Platz
3, 1090 Wien
Das Gespräch findet "on the record" statt. Foto- und
Videoaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anmeldung bis Montag, 31.
Oktober 2025, 12:00 Uhr unter event@oenb.at.
Für Kolleginnen und Kollegen von Radio und Fernsehen gibt es im
Anschluss eine Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen.
Rückfragehinweis:
Oesterreichische Nationalbank
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0084 2025-10-31/12:24