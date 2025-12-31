APA ots news: FMA informiert: Versicherungsprämie erhöht? Worauf Verbraucher:innen achten sollten

Zum Jahreswechsel passen viele Versicherungen ihre Prämien an.

Die FMA erklärt in "Reden wir über Geld", was Versicherte

wissen müssen.

Wien (APA-ots) - Zum Jahreswechsel erhalten viele Versicherte Schreiben

von ihren

Versicherungen über Prämienanpassungen. Das sorgt oft für

Verunsicherung. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) informiert in der

aktuellen Ausgabe ihrer Informationsreihe "Reden wir über Geld" für

Verbraucher:innen, wann Prämienerhöhungen zulässig sind, und welche

Rechte Versicherte haben.

Prämienanpassung ist vertraglich geregelt

Prämienanpassungen gibt es bei fast allen Versicherungen. Sie

sind in der Polizze oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen

geregelt. Sie dienen dazu, den Versicherungsschutz über viele Jahre

hinweg wertbeständig zu halten. Anpassungen erfolgen häufig auf Basis

von Preisindizes, etwa jenen der Statistik Austria, oder nach einem

fix vereinbarten Prozentsatz.

Eine Prämienerhöhung ist dabei nicht willkürlich möglich, sondern

muss auf einer klar vereinbarten Prämienanpassungsklausel beruhen und

für Versicherte transparent und nachvollziehbar sein. Bei

Krankenversicherungen gelten gesetzlich bestimmte Sonderregeln.

Höhere Prämien können auch Vorteile haben

Für die Versicherten haben Prämienanpassungen auch Vorteile: Der

vereinbarte Versicherungsschutz bleibt erhalten, und es kommt nicht

zu einer schleichenden Unterversicherung, bei der die

Versicherungssumme an Wert verliert. Gleichzeitig sichern sie die

langfristige Leistungsfähigkeit der Versicherungsunternehmen.

Was Versicherte bei hohen Prämien tun können

Ist die Prämie zu hoch, haben Versicherte mehrere

Handlungsmöglichkeiten: Je nach Vertrag kann widersprochen, der Tarif

angepasst oder der Versicherungsschutz vorübergehend ruhend gestellt

werden. Ein vorschneller Versicherungswechsel sollte jedoch gut

überlegt sein, da dabei Nachteile wie höhere Prämien, neue

Gesundheitsprüfungen oder der Verlust von Altersrückstellungen drohen

können.

Die FMA rät, Prämienanpassungen nicht vorschnell als Nachteil zu

sehen, sondern sich zu informieren, Verträge zu prüfen und Angebote

zu vergleichen. Wer versteht, warum und wann Prämien steigen, kann

fundierte Entscheidungen treffen und dauerhaft gut abgesichert

bleiben.

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle

bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie

"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld

