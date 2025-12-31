APA ots news: FMA informiert: Versicherungsprämie erhöht? Worauf...
Zum Jahreswechsel passen viele Versicherungen ihre Prämien an.
Die FMA erklärt in "Reden wir über Geld", was Versicherte
wissen müssen.
Wien (APA-ots) - Zum Jahreswechsel erhalten viele Versicherte Schreiben
von ihren
Versicherungen über Prämienanpassungen. Das sorgt oft für
Verunsicherung. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) informiert in der
aktuellen Ausgabe ihrer Informationsreihe "Reden wir über Geld" für
Verbraucher:innen, wann Prämienerhöhungen zulässig sind, und welche
Rechte Versicherte haben.
Prämienanpassung ist vertraglich geregelt
Prämienanpassungen gibt es bei fast allen Versicherungen. Sie
sind in der Polizze oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
geregelt. Sie dienen dazu, den Versicherungsschutz über viele Jahre
hinweg wertbeständig zu halten. Anpassungen erfolgen häufig auf Basis
von Preisindizes, etwa jenen der Statistik Austria, oder nach einem
fix vereinbarten Prozentsatz.
Eine Prämienerhöhung ist dabei nicht willkürlich möglich, sondern
muss auf einer klar vereinbarten Prämienanpassungsklausel beruhen und
für Versicherte transparent und nachvollziehbar sein. Bei
Krankenversicherungen gelten gesetzlich bestimmte Sonderregeln.
Höhere Prämien können auch Vorteile haben
Für die Versicherten haben Prämienanpassungen auch Vorteile: Der
vereinbarte Versicherungsschutz bleibt erhalten, und es kommt nicht
zu einer schleichenden Unterversicherung, bei der die
Versicherungssumme an Wert verliert. Gleichzeitig sichern sie die
langfristige Leistungsfähigkeit der Versicherungsunternehmen.
Was Versicherte bei hohen Prämien tun können
Ist die Prämie zu hoch, haben Versicherte mehrere
Handlungsmöglichkeiten: Je nach Vertrag kann widersprochen, der Tarif
angepasst oder der Versicherungsschutz vorübergehend ruhend gestellt
werden. Ein vorschneller Versicherungswechsel sollte jedoch gut
überlegt sein, da dabei Nachteile wie höhere Prämien, neue
Gesundheitsprüfungen oder der Verlust von Altersrückstellungen drohen
können.
Die FMA rät, Prämienanpassungen nicht vorschnell als Nachteil zu
sehen, sondern sich zu informieren, Verträge zu prüfen und Angebote
zu vergleichen. Wer versteht, warum und wann Prämien steigen, kann
fundierte Entscheidungen treffen und dauerhaft gut abgesichert
bleiben.
