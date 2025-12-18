APA ots news: HMW Mobility begibt Genussscheine für nächsten Wachstumsschritt

- Erweiterung des Händlernetzes für technisch hochstehende

Zweiräder in DACH-Raum und CEE sowie des Produktportfolios -

Genussscheine ab EUR 250,- über CONDA Capital Marktet

Stetten/Niederösterreich (APA-ots) - Zwtl.: HMW Mobility begibt

Genussscheine für nächsten

Wachstumsschritt

- Erweiterung des Händlernetzes in Deutschland, der Schweiz und CEE

- Wiederbelebung von HMW (ehem. Halleiner Motorenwerke) als

Traditionsmarkte für technisch hochstehende Zweiräder

- Genussscheine ab EUR 250,- über CONDA Capital Marktet

Die HMW Mobility GmbH mit Sitz in Stetten/Niederösterreich begibt

Genussscheine im Volumen von bis zu 750.000,- EUR über die Plattform

CONDA Capital Market. Eine Beteiligung ist bereits ab 250,- EUR

möglich. Das zufließende Eigenkapital soll den nächsten

Wachstumsschritt des 2023 gegründeten Unternehmens finanzieren,

nämlich die Erweiterung des Händlernetzes in Deutschland, der Schweiz

und Zentral- und Osteuropa sowie den Ausbau des Produktportfolios.

Derzeit hat HMW Mobility zwei Produktlinien (elektrisch und

Verbrenner) mit je drei Modellen erfolgreich am Markt etabliert.

" Wir entwickeln zugängliche Mobilität mit österreichischer DNA

und modernster Technologie. Wir arbeiten mit geringer

Fixkostenstruktur und hohem Digitalisierungsgrad. Unsere agile

Unternehmensstruktur ist die ideale Voraussetzung für die Skalierung

durch rasches und nachhaltiges Wachstum im dynamischen Zweiradmarkt",

sagt Michael Hofbauer, Gründer und Geschäftsführer der HMW Mobility

GmbH.

HMW Mobility wurde im Jahr 2023 vom gebürtigen Salzburger Michael

Hofbauer und seinen Partnern gegründet, nachdem sie die Markenrechte

an HMW (ehem. Halleiner Motorenwerke) erworben hatten. HMW, gegründet

1948, war in den 50-Jahren des vorigen Jahrhunderts - nicht zuletzt

dank der Entwicklung des Fuchs-Motors - die führende Motorradmarke in

Österreich und darüber hinaus.

Die Produktion der wesentlichen Komponenten erfolgt in China,

Design, Engineering und Qualitätskontrolle kommen aus Österreich.

Dazu kommen weitere Entwicklungs- und F&E Projekte im Haus. Mit dem

Einstieg der RBO Stöckl GmbH konnte die HMW Mobility einen

leistungsfähigen Logistik-, Vertriebs- und Servicepartner gewinnen.

Der europäische Markt für elektrische und leichte Zweiräder

wächst jährlich zweistellig. HMW Mobility ist mit vollelektrischen

L1e Mopeds und L3e Rollern sowie 125cc Classic Motorrädern in diesem

Segment zentral positioniert und bereit für den nächsten Schritt.

Mehr über HMW Mobility GmbH: https://www.hmw-mobility.com

Info zur Genussschein-Emission: https://conda-

capital.com/campaign/hmw-mobility/

Rückfragehinweis:

Bernhard Grabmayr

Telefon: 06641421221

E-Mail: b@grabmayr.co

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1001090/aom

