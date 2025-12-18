MARKT USA/Optimismus im Technologiesektor vor Daten an Börsen
Angeführt von einer Erholung des Technologiesektors könnte eine viertägige Durststrecke am Donnerstag an der Wall Street enden. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt schließen, wobei die Futures der technologielastigen Nasdaq die Nase klar vorn haben. Gestützt wird die Stimmung vor allen unter Technologiewerten durch Micron Technology. Der Halbleiterkonzern schnitt im ersten Geschäftsquartal klar besser als prognostiziert ab und lieferte einen starken Ausblick. Vorbörslich schnellt der Kurs um 11,5 Prozent nach oben.
Mit den starken Geschäftszahlen werden Sorgen über ungerechtfertigt hohe Sektorbewertungen etwas gemildert, denn der Geschäftsausweis wird als Beleg für eine intakte KI-Nachfrage interpretiert. "Die Geschäftszahlen bestätigen, dass sich die Erholung des Speicherzyklus durchsetzt - gestützt durch ein knappes Angebot und steigende Preise", interpretiert Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya den Zahlenausweis.
Doch dürfte das letzte Wort zur Eröffnungstendenz noch nicht gesprochen sein, denn noch vor der Startglocke werden verspätet nachgereichte Inflationsdaten veröffentlicht. Sollten die Verbraucherpreise aus dem November eine anhaltende Geldentwertung über Markterwartung zeigen, dürften bestehende Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen 2026 schnell in sich zusammenfallen, warnen Händler. Dazu gesellen sich zudem die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, Daten zu den Realeinkommen und der ebenfalls stark beachtete Philadelphia-Fed-Index für Dezember.
