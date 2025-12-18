DAX24.021 +0,3%Est505.705 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +3,2%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.316 +1,4%Euro1,1723 -0,2%Öl59,67 -1,6%Gold4.326 -0,3%
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, TUI im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MARKT USA/Optimismus im Technologiesektor vor Daten an Börsen

18.12.25 12:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
211,95 EUR 22,57 EUR 11,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Angeführt von einer Erholung des Technologiesektors könnte eine viertägige Durststrecke am Donnerstag an der Wall Street enden. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt schließen, wobei die Futures der technologielastigen Nasdaq die Nase klar vorn haben. Gestützt wird die Stimmung vor allen unter Technologiewerten durch Micron Technology. Der Halbleiterkonzern schnitt im ersten Geschäftsquartal klar besser als prognostiziert ab und lieferte einen starken Ausblick. Vorbörslich schnellt der Kurs um 11,5 Prozent nach oben.

Mit den starken Geschäftszahlen werden Sorgen über ungerechtfertigt hohe Sektorbewertungen etwas gemildert, denn der Geschäftsausweis wird als Beleg für eine intakte KI-Nachfrage interpretiert. "Die Geschäftszahlen bestätigen, dass sich die Erholung des Speicherzyklus durchsetzt - gestützt durch ein knappes Angebot und steigende Preise", interpretiert Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya den Zahlenausweis.

Doch dürfte das letzte Wort zur Eröffnungstendenz noch nicht gesprochen sein, denn noch vor der Startglocke werden verspätet nachgereichte Inflationsdaten veröffentlicht. Sollten die Verbraucherpreise aus dem November eine anhaltende Geldentwertung über Markterwartung zeigen, dürften bestehende Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen 2026 schnell in sich zusammenfallen, warnen Händler. Dazu gesellen sich zudem die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, Daten zu den Realeinkommen und der ebenfalls stark beachtete Philadelphia-Fed-Index für Dezember.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 06:34 ET (11:34 GMT)

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
