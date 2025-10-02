APA ots news: HYPO NOE erzielt Spitzenplatz im Girokonten-Test in Wien

Die Girokonto-Modelle der HYPO NOE belegen Platz 2 im

Girokontentest und überzeugen mit den Konditionen sowie

Transparenz und Service.

Wien (APA-ots) - "Ob Gehaltseingang, Mietzahlung oder

Lebensmitteleinkauf: Das

Girokonto ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für private

Geldangelegenheiten und darf im heutigen (Finanz-)Alltag nicht mehr

fehlen. Umso mehr freut es uns, dass unsere Girokonten beim großen

Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien den

hervorragenden 2. Platz in Wien belegen konnten. Es bestätigt unseren

Weg, unseren Kundinnen und Kunden transparente und leistungsstarke

Girokonten anzubieten. Ganz besonders freut uns, dass uns dies auch

auf unserem Heimatmarkt gelingt", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang

Viehauser.

Die HYPO NOE Landesbank hat im aktuellen Girokonten-Test der ÖGVS

- Gesellschaft für Verbraucherstudien in Kooperation mit dem

Wirtschaftsmagazin trend den hervorragenden zweiten Platz unter den

Filialbanken in Wien erreicht. Bewertet wurden die Angebote in zwei

Hauptkategorien: Konditionen (80 Prozent der Gesamtwertung) und

Transparenz & Service (20 Prozent der Gesamtwertung).

"Das Girokonto ist die zentrale Bankdienstleistung und neben

einem Sparkonto oft der erste Berührungspunkt unserer Kundinnen und

Kunden mit der HYPO NOE. Die Auszeichnung mit dem zweiten Platz im

Test bestätigt uns in unserem Antrieb, unseren Kundinnen und Kunden

passende Girokontenmodelle für ihren Alltag anzubieten. Darüber

hinaus sehen wir diese Platzierung als Ansporn, unsere Services

weiter zu verbessern und noch stärker auf die Bedürfnisse unserer

Kundinnen und Kunden einzugehen", erklärt HYPO NOE Bereichsleiter

Privatkundinnen und -kunden, Matthias Förster.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die

größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist

sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und

spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%

-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die

HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und

Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere

Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche

Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten

mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick

durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und

somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit

unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE

Landesbank zu den Besten der Branche gehört.

