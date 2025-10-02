APA ots news: HYPO NOE erzielt Spitzenplatz im Girokonten-Test in Wien
Die Girokonto-Modelle der HYPO NOE belegen Platz 2 im
Girokontentest und überzeugen mit den Konditionen sowie
Transparenz und Service.
Wien (APA-ots) - "Ob Gehaltseingang, Mietzahlung oder
Lebensmitteleinkauf: Das
Girokonto ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für private
Geldangelegenheiten und darf im heutigen (Finanz-)Alltag nicht mehr
fehlen. Umso mehr freut es uns, dass unsere Girokonten beim großen
Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien den
hervorragenden 2. Platz in Wien belegen konnten. Es bestätigt unseren
Weg, unseren Kundinnen und Kunden transparente und leistungsstarke
Girokonten anzubieten. Ganz besonders freut uns, dass uns dies auch
auf unserem Heimatmarkt gelingt", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang
Viehauser.
Die HYPO NOE Landesbank hat im aktuellen Girokonten-Test der ÖGVS
- Gesellschaft für Verbraucherstudien in Kooperation mit dem
Wirtschaftsmagazin trend den hervorragenden zweiten Platz unter den
Filialbanken in Wien erreicht. Bewertet wurden die Angebote in zwei
Hauptkategorien: Konditionen (80 Prozent der Gesamtwertung) und
Transparenz & Service (20 Prozent der Gesamtwertung).
"Das Girokonto ist die zentrale Bankdienstleistung und neben
einem Sparkonto oft der erste Berührungspunkt unserer Kundinnen und
Kunden mit der HYPO NOE. Die Auszeichnung mit dem zweiten Platz im
Test bestätigt uns in unserem Antrieb, unseren Kundinnen und Kunden
passende Girokontenmodelle für ihren Alltag anzubieten. Darüber
hinaus sehen wir diese Platzierung als Ansporn, unsere Services
weiter zu verbessern und noch stärker auf die Bedürfnisse unserer
Kundinnen und Kunden einzugehen", erklärt HYPO NOE Bereichsleiter
Privatkundinnen und -kunden, Matthias Förster.
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und
Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere
Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche
Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten
mit gesellschaftlichem Mehrwert.
Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick
durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und
somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit
unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE
Landesbank zu den Besten der Branche gehört.
