DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.331 +0,2%Top 10 Crypto16,50 +1,2%Nas22.851 +0,4%Bitcoin102.580 +1,6%Euro1,1718 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold3.846 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie setzt Rekordrally fort und nähert sich fünf Billionen Dollar Börsenwert NVIDIA-Aktie setzt Rekordrally fort und nähert sich fünf Billionen Dollar Börsenwert
September 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat September 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx setzt Rekordlauf fort

02.10.25 18:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.645,8 PKT 64,6 PKT 1,16%
Charts|News|Analysen
FTSE 100
9.427,7 PKT -18,7 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA haben am Donnerstag Europas wichtigsten Aktienmärkten Gewinne beschert. Der EuroStoxx 50 setzte seinen Rekordlauf fort.

Wer­bung

Für den Leitindex der Euroregion ging es letztlich um 1,16 Prozent auf 5.645,81 Punkte nach oben. Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI um 0,54 Prozent auf 12.427,18 Punkte zu, während der britische FTSE 100 um 0,20 Prozent auf 9.427,73 Punkte nachgab.

Überraschend schwache Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft und der ISM-Index Industrie am Mittwochnachmittag, der weiterhin unter der Wachstumsschwelle lag, hatten den Spekulationen auf fortgesetzte Zinssenkungen in diesem Jahr frischen Auftrieb gegeben. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt der US-Notenbank Ende Oktober wird am Markt inzwischen bei 99 Prozent gesehen.

Allerdings blieben seither wegen des Regierungsstillstands staatliche Wirtschaftsdaten wie etwa die für diesen Donnerstag vorgesehenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten oder die Industrieaufträge aus. Auch der wichtige monatliche Arbeitsmarktbericht dürfte am Freitag nicht veröffentlicht werden.

Wer­bung

Wie auch in den USA und am Morgen in Asien zählten Technologiewerte an diesem Tag zu den Favoriten der Anleger. Adyen (Adyen BV Parts Sociales) gewannen an der EuroStoxx-Spitze 6,4 Prozent. ASML (ASML NV) folgten mit 4,3 Prozent. Impulse kamen vor allem aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Der ChatGPT-Anbieter OpenAI hat bei der Platzierung von Belegschaftsanteilen an Investoren Kreisen zufolge eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar (rund 426 Mrd Euro) erreicht. Vor einem halben Jahr wurde das Unternehmen noch mit rund 300 Milliarden Dollar bewertet, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Die Autobranche war ebenfalls stark unterwegs. Vor allem die Aktien von Stellantis ragten hier mit plus 8,3 Prozent heraus. Sie reagierten auf die gestiegenen US-Auslieferungen im dritten Quartal, wobei die Marke Jeep besonders gefragt war. Die Analysten der Mediobanca rechnen nun mit einer kräftigen Erholung der Verkaufszahlen von Stellantis.

In dem wieder risikofreudigeren Umfeld wurde die als defensiv empfundenen Versorger- und Immobilienwerte gemieden und knüpften damit an die Vortagesverluste an. Bankaktien waren die schwächsten Werte. Santander, Intesa Sanpaolo und UniCredit versammelten sich am Ende des EuroStoxx mit Verlusten von um die zwei Prozent. In Zürich verloren die Anteile von UBS und in London die von HSBC jeweils 0,7 Prozent.

Wer­bung

Für Tesco ging es dagegen in London an der Spitze des FTSE 100 um 5,3 Prozent nach oben. Die Supermarktkette hob ihre Gewinnprognose für dieses Geschäftsjahr an./ck/he

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

20:07BMW issues second recall over defects linked to fire risk, bringing total affected vehicles to over 341,000
18:38ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx setzt Rekordlauf fort
18:18Aktien Europa Schluss: EuroStoxx setzt Rekordlauf fort - Techwerte gefragt
18:00Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) Is Up 0.44% in One Week: What You Should Know
17:57Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind
16:11Volkswagen, Mobileye, Thyssenkrupp, DeepL, OpenAI, Tesla - das war Donnerstag, 02.10.2025
15:57Börse Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50
13:31Autoindustrie: Sie wollten höheres Gehalt durchsetzen: VW-Manager scheitern mit Klage
mehr