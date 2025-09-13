APA ots news: Mehr als 3,5 Mio. Euro: Albus Salzburg investiert umfassend in E-Ladeinfrastruktur und stärkt emissionsfreie Mobilität im ÖPNV

Salzburg (APA-ots) - Albus Salzburg feiert heute die Inbetriebnahme des

Leuchtturmprojekts

seiner Strategie auf dem Weg zu emissionsfreier Mobilität. Ein

Flugdach, das mehr als 4.200 m2 und über 1.700 Photovoltaik-Module

umfasst, erzeugt ab sofort direkt am Betriebshof den Grünstrom für

die E-Flotte. Aktuell betreibt Albus Salzburg 15 E-Busse im

Linienbetrieb, bis Ende 2028 sollen es rund 80 sein. Mit dem neuen

Flugdach setzt die Tochtergesellschaft der Dr. Richard Gruppe und der

Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH ein starkes Zeichen für E-

Mobilität im ÖPNV, das über die Grenzen Salzburgs hinaus strahlt.

"Wir freuen uns sehr, mit dem neuen Flugdach einen Meilenstein in

der Umstellung vom Verbrenner auf umweltfreundliche Elektromobilität

des Salzburger ÖPNV zu setzen. In den nächsten drei Jahren möchten

wir die Anzahl unserer E-Busse auf rund 80 deutlich steigern - dazu

brauchen wir die entsprechende Ladeinfrastruktur. In einer Bauzeit

von nur 8 Monaten ist es uns gelungen, dieses Leuchtturmprojekt

umzusetzen, das nun nachhaltig Strom aus Sonnenenergie für unsere E-

Busflotte liefert. Das ist rekordverdächtig und zeigt, was alles in

kurzer Zeit realisiert werden kann, wenn Kräfte gebündelt werden.

Danke an alle Beteiligten, Beamt:innen, Politiker:innen,

Entscheidungsträger:innen, Professionist:innen und an unser Albus

Salzburg Team, die die Umsetzung ermöglicht haben. Als Vorreiter für

zero emission Mobilität sind wir uns sicher, dass es innovative

Teamleistungen wie diese braucht, um den Weg zu emissionsfreiem

Verkehr gemeinsam zu gehen", sagt Hermann Häckl, Geschäftsführer von

Albus Salzburg.

Mit einer Länge von 81 Metern und einer Breite von 55 Metern

erstreckt sich das Flugdach über mehr als 4.200 m2 und bietet Platz

für über 1.700 Photovoltaik-Module. Nicht nur die Größe, auch die

Konstruktion sticht hervor: Es gibt keine Säulen in der Halle, damit

das Rangieren der Busse problemlos abgewickelt werden kann. Insgesamt

wurden mehr als 3,5 Millionen Euro investiert. Da bereits versiegelte

Flächen überbaut und darauf eine PV-Anlage errichtet wurde, hat das

Land Salzburg das Projekt mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert.

Während der Bauarbeiten, die im Oktober 2024 starteten, wurde der

Busbetrieb zu 100 % aufrechterhalten, was logistisch eine besondere

Herausforderung war. "Erst am 9. September wurde unser Flugdach mit

dem VCÖ-Mobilitätspreis Salzburg 2025 unter dem Motto Zukunftsfit

für Stadt und Land ausgezeichnet. Es freut uns sehr, dass die

Fachjury unser Projekt Sonne tanken für morgen - Photovoltaik für

einen emissionsfreien ÖV in Salzburg zum Siegerprojekt gekürt hat",

so Häckl.

Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll : "Komfortabel,

bequem und nachhaltig: Die E-Busse sind ein starkes Signal für die

Mobilitätswende. Wir treiben das Thema in Salzburg voran und setzen

starke Signale: Vor knapp zwei Jahren haben wir den Startschuss für

die vollelektrischen Regionalbusse gegeben, inzwischen konnte die

Flotte auf 15 Busse ausgeweitet werden und sie wächst weiter. Das PV-

Flugdach ist nun der nächste Schritt hin zur emissionsfreien Zukunft

des Nahverkehrs und ermöglicht die komplett ökologische

Stromversorgung der Busflotte vor Ort - ein echter Meilenstein! Die

heutige Eröffnung des PV-Flugdaches ebnet den Weg für zukunftsfitte

und emissionsfreie Mobilität in Salzburg. Ich freue mich sehr, dass

am Albus Salzburg Betriebshof dieses starke Signal für die

Mobilitätswende errichtet wurde. Dieses Projekt ist ein

eindrucksvolles Beispiel dafür, wie uns gemeinsam die Mobilität der

Zukunft gelingen kann."

Zwtl.: Salzburgs modernste Haltestelle ist in der Siezenheimer Straße

Im Rahmen der Bauarbeiten wurde die Haltestelle in der

Siezenheimer Straße komplett neugestaltet und verfügt nun über

moderne Sitzgelegenheiten, Echtzeitinformationen, eine akustische

Abfahrtszeitansage, ein Blindenleitsystem, einen Defibrillator und

ein begrüntes Dach. Ebenso begrünt wurde die Fassade des Betriebshofs

von Albus Salzburg Richtung Osten zum Friedhof. Dabei handelt es sich

um eine Fläche von rund 705 m², die gemeinsam mit der Dachbegrünung

der Haltestelle der Neupflanzung von 17 Bäumen entspricht.

Zwtl.: Feierliche Eröffnung mit geladenen Gästen beim "E-Mobility-

Kirtag"

Anlässlich der Eröffnung veranstaltete Albus Salzburg einen "E-

Mobility-Kirtag" am Betriebsgelände mit zahlreichen Ehrengästen, bei

dem ein umfassendes Tagesprogramm geboten wurde. Auch

Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll, Bürgermeister Bernhard

Auinger, Stadträtin Anna Schiester, Miteigentümer von Albus Salzburg

und CEO der Salzburg AG MMag. Michael Baminger sowie Dr. Ludwig

Richard, Eigentümer der Dr. Richard Gruppe, waren vor Ort dabei und

gaben im Rahmen von E-Mobility-Talks Einblicke in das Projekt.

Bürgermeister Bernhard Auinger: "Albus Salzburg zeigt mit diesem

Leuchtturmprojekt einmal mehr, wie zukunftsorientierte Mobilität in

der Praxis aussehen kann. Das neue Flugdach steht nicht nur für

technischen Fortschritt, sondern auch für ein klares Bekenntnis zu

Nachhaltigkeit, Innovation und regionaler Verantwortung. Als Stadt

Salzburg setzen wir auf enge Zusammenarbeit mit starken Partnern wie

Albus, um Elektromobilität und klimafreundliche Verkehrskonzepte

voranzutreiben. Unser Ziel ist klar: Salzburg soll österreichweit als

Vorreiter für nachhaltige Mobilität wahrgenommen werden - lebenswert,

emissionsarm und zukunftssicher."

Stadträtin Anna Schiester : "Albus Salzburg liefert durch den

umfassenden Umbau seines Betriebshofes einen echten Mehrwert für den

ÖPNV in Salzburg. In enger Zusammenarbeit von Stadt, Land und dem

Busunternehmen konnten wir das Projekt zügig realisieren und eine

neue Ära des umweltfreundlichen Verkehrs einläuten. So können wir den

Salzburgerinnen und Salzburgern eine saubere umweltfreundliche

Mobilität anbieten. Die Batteriebusse mit Sonnenstrom zu laden; da

schließt sich der Kreis eines nachhaltigen ÖPNV. Besonders stolz bin

ich auf die neue Haltestelle, denn diese bietet allen Kundinnen und

Kunden höchsten Komfort. Auch hier wird gezeigt, was alles möglich

ist!"

Zwtl.: Daten und Fakten zum Leuchtturmprojekt

- Länge: 74 - 81 Meter

- Breite: 55 Meter

- Höhe: 11 Meter

- Fläche: mehr als 4.200 m²

- Anzahl PV-Module: 1.708

- Stromerzeugung: zusätzlich 940.000 kWh/Jahr zu den bestehenden

480.000 kWh/Jahr entsprechen insgesamt 1.420.000 KWh/Jahr. Damit

könnte man 460 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen.

- Abstellplatz: für 42 Busse mit 42 Ladepunkten

- Grünfläche: 765 m² Fassade Richtung Osten und Haltestelle

entspricht Neupflanzung von 17 Bäumen

- Einsparung CO2: 430 Tonnen CO2/Jahr durch Strom aus den PV-Anlagen

entspricht dem Pflanzen von 600 Bäumen jedes Jahr

- Stahlbau: ca. 270 Tonnen

- Betonarbeiten: ca. 980 m³ Beton

- Fundamente 60 Tonnen Eisen

- Investition: mehr als 3,5 Mio.

- Förderung Land Salzburg: rd. 1,2 Mio.

Videomaterial finden Sie hier zum Download:

https://share.eup.at/sharing/GdlaqpxWF (zur Verwendung für die

redaktionelle Berichterstattung)

Entsprechendes Bildmaterial zum Download finden Sie hier.

Über Albus Salzburg

Die Albus Salzburg Verkehrsbetrieb GmbH ist einer der größten

Mobilitätsdienstleister im Bundesland Salzburg und ein wichtiger

Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt

Salzburg und deren Umgebung. Sie ist eine gemeinsame

Tochtergesellschaft des Wiener Autobusunternehmens Dr. Richard (51 %)

und Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH (49 %).

Rückfragehinweis:

Dr. Richard Gruppe

Katharina Brodowicz, MA

Leitung Marketing & PR

T +43 5 1788 - 5800

presse@richard.at

