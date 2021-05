Apple-Aktie vorbörslich in Rot: Apple wird Ziel einer Sammelklage in Großbritannien

Die Anwaltskanzlei Hausfeld & Co reichte eine Sammelklage ein und fordert eine Entschädigung der Verbraucher.

Die Vertreterin der Sammelklage, Rachael Kent, teilte mit, dass die Klage beim Competition Appeal Tribunal in London im Namen von rund 19,6 Millionen britischen iPhone- und iPad-Nutzern eingereicht worden sei. Apple zwinge Nutzer dazu, das eigene Zahlungsabwicklungssystem zu verwenden.

Apple reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu der Klage in Großbritannien. Die Klage in Großbritannien kommt inmitten eines US-Prozesses, in dem der "Fortnite"-Videospielhersteller Epic Games Apple beschuldigt, gegen das US-Kartellrecht zu verstoßen. Apple verteidigt seine App-Marktplatz-Politik als "fair".

Vorbörslich muss die Apple-Aktie an der NASDAQ 1,92 Prozent auf 124,45 Dollar abgeben.

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com