Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 223,43 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 223,43 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 224,41 USD. Mit einem Wert von 219,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.972.700 Apple-Aktien gehandelt.

Am 16.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 237,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 5,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 26,56 Prozent wieder erreichen.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,990 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 214,00 USD je Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 90,75 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Apple am 24.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,64 USD je Aktie aus.

