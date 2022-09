Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 158,68 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.106 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 8,10 Prozent niedriger. Am 05.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 119,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 32,85 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 175,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.07.2022 vor. Das EPS lag bei 1,20 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

