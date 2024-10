Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 224,00 USD.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 224,00 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 223,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.600.100 Apple-Aktien.

Am 16.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 237,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 5,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,08 USD am 20.04.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 26,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,991 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 234,67 USD.

Apple ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 85,78 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

