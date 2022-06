Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Freitagmittag fester

Das Papier von Apple legte um 03.06.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 139,80 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 140,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.151 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 14,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 101,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,78 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97.278,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.584,00 USD in den Büchern standen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie dennoch freundlich: Sicherheitsexperte warnt vor Folgen von App Store-Öffnung durch EU

Aktiengurus: Die Strategien der Großen wie Warren Buffett & Co.

Hot Stocks heute: Trade der Woche: neu Infineon (PF1WMC) - laufende Trades SAP und Apple

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com