Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 221,07 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,23 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 220,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.084.125 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,23 USD. Gewinne von 0,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,989 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,86 USD.

Am 02.05.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,31 Prozent auf 90,75 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,60 USD fest.

