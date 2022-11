Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Abschlägen

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 147,86 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,60 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.545 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 14,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 19,38 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 175,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 27.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 90.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.360,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

