Apple Aktie News: Anleger greifen bei Apple am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04.07.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 132,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 132,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 132,60 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 44.869 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2021 auf bis zu 115,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 14,72 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,22 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.04.2022. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 28.07.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix mit massivem Abo-Verlust - Stellt der Streaming-Gigant nun seine Binge-Watching-Strategie ein?

Juni 2022: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Tesla-Bulle rät zum Kauf: Teslas Aktiensturz für Anleger eine "Gelegenheit"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images