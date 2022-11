Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit Einbußen

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 142,84 EUR abwärts. Bei 141,64 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 142,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.702 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,27 Prozent. Bei einem Wert von 123,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 15,32 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 175,50 USD je Apple-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 27.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,24 USD je Aktie eingenommen. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,27 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

