Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 141,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 141,74 EUR. Bei 142,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 794 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 17,91 Prozent zulegen. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 14,44 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 175,50 USD.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.01.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

