Apple Aktie News: Apple am Dienstagmittag gefragt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 162,08 EUR zu. Die Apple-Aktie legte bis auf 162,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 162,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.761 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 162,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,44 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 100,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2021). Abschläge von 37,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 171,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 27.01.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 111,44 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Apple am 27.01.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.08.2022 mit der Veröffentlichung der Q3 2022-Bilanz von Apple.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

