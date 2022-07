Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 05.07.2022 16:22:00 Uhr 1,6 Prozent auf 134,66 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 135,20 EUR. Bei 133,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 79.263 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,88 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 17,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 15,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,22 USD.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 97.278,00 USD im Vergleich zu 89.584,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Apple dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,13 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Juni 2022: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Wertvollste Unternehmen: Saudi Aramco stößt Apple im ersten Halbjahr vom Thron

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix mit massivem Abo-Verlust - Stellt der Streaming-Gigant nun seine Binge-Watching-Strategie ein?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com