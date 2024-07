Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Apple im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 223,36 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 223,36 USD nach oben. Bei 223,66 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.753.061 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 223,66 USD markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,991 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,86 USD an.

Apple veröffentlichte am 02.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 90,75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent verringert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Apple wird am 24.07.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

