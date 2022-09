Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Apple-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 157,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 156,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.239 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 8,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 119,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 31,66 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 175,75 USD.

Am 28.07.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 82.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.11.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,09 USD je Apple-Aktie belaufen.

