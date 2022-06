Apple Aktie News: Apple am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 06.06.2022 12:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 137,32 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 137,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.548 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 101,64 EUR fiel das Papier am 05.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 35,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,22 USD.

Am 28.04.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 97.278,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89.584,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 02.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,58 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

