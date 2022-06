Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Apple konnte um 06.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 138,44 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 138,44 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 136,88 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 100.929 Aktien.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,64 EUR am 05.06.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 36,21 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,22 USD je Apple-Aktie an.

Am 28.04.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 97.278,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 89.584,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 02.08.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin stellt Soulbound Tokens (SBTs) vor: Der nächste große Trend oder Mega-Flop?

Apple-Aktie in Rot: Morgan Stanley sieht kurzfristige Risiken für Apple

Apple-Aktie: Weniger China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com