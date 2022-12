Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Einbußen

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 138,00 EUR. Bei 137,92 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.478 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,07 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,42 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 173,38 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 27.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 90.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83.360,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.01.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,22 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie schließt an der NASDAQ tiefer: Produktion von Apples iPhone in China über Weihnachten wohl niedriger

Drittes Quartal 2022: Diese US-Aktien hielt die Schweizer Großbank UBS

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Darauf können sich Apple-Fans bis zum Jahresende noch freuen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com