Apple-Aktie aktuell: Apple auf grünem Terrain

Die Apple-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 101,70 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,98 EUR zu. Bei 102,98 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 40.164 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 117,50 EUR markierte der Titel am 02.09.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,12 EUR am 11.09.2019.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 355,82 USD. Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,85 USD je Aktie.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören das Smartphone iPhone, die Tabletprodukte der Reihe iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore und Mac App Store erworben werden. Seit Juni 2015 ist die Apple Music™ App auf dem Markt, eine Kombination aus Musik Streaming Dienst, weltweitem Liveradiosender und Kontaktmöglichkeit zu den Künstlern. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

