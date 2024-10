Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 225,04 USD.

Die Apple-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 225,04 USD. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,06 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.712.465 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 237,23 USD erreichte der Titel am 16.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 5,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,08 USD ab. Mit einem Kursverlust von 27,09 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,989 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 235,99 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 81,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Apple rechnen Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,42 USD je Apple-Aktie.

