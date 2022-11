Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag kaum verändert

Die Apple-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 137,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 138,50 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 136,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.098 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 20,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 123,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 175,50 USD für die Apple-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 27.10.2022 vor. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com