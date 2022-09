Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kaum Bewegung ließ sich um 04:22 Uhr bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 155,50 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 156,50 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 154,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 29.646 Stück.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 9,94 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2021 Kursverluste bis auf 119,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 30,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 176,13 USD.

Am 28.07.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 82.959,00 USD umgesetzt, gegenüber 81.434,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

