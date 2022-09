Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 156,50 EUR nach oben. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 156,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 156,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 635 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,36 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 175,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,09 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

